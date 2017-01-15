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خط مواصلات جديد لنقل الركاب بين قرية الأبطال والقنطرة
اللواء ياسين طاهر - محافظ الاسماعيلية

خط مواصلات جديد لنقل الركاب بين قرية الأبطال والقنطرة

الأحد، 15 يناير 2017 07:23 م
محيط: متابعات

أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر اليوم الأحد إنشاء خط مواصلات عامة لنقل الركاب بين قرية الأبطال بمركز القنطرة شرق التابع للمحافظة ومدينة القنطرة شرق على بعد 52 كيلومترا في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح المحافظ في تصريح عقب اجتماعه مع قيادات النقل بالمحافظة، أن الخط الجديد يهدف لخدمة حركة النقل الجماعي بشرق القناة، حيث يخدم مواطني قرية الأمل الجديدة، خاصة شباب الخريجين وصغار المزارعين، وقرية التقدم، وجميع التجمعات السكانية بشرق القناة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه من المنتظر أن يتم تشغيل هذا الخط قريبا بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن الخطة القومية لتنمية شرق قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

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