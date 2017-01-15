

أكد الشيخ محمد توفيق، من علماء الأزهر الشريف، تعليقا على قصة هدير مكاوي، صاحبة رؤية «السينجل ماذر»، إن ما حدث يعد زنا؛ لأنه ليس هناك زواج، مشيرا إلى أن الولد جاء من سفاح، أي ابن حرام -على حد تعبيره: “هذا الولد ابن زنا وزنيم”.

ودعا توفيق، خلال برنامجه “فتاوى”، المذاع على قناة “الحياة”، والد الطفل الذي أنجبته هدير أن يعترف به بأي شكل من الأشكال، طالما كان معروفا، مشيرًا إلى أنه في حال عدم معرفة الأب ينسب الطفل لجد الطفل من الأم، لافتًا إلى أنه لا داعي للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القصة.

وأثارت هدير مكاوي، صاحبة رؤية «السينجل ماذر»، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلانها إنجاب طفل عن طريق زواج غير شرعي.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» هاشتاجًا بعنوان «single mother» ليتصدر الموقع، والذي تفاعل معه عدد كبير من النشطاء.