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كالياري يهزم جنوى برباعية في الكالتشيو الإيطالي
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كالياري يهزم جنوى برباعية في الكالتشيو الإيطالي

الأحد، 15 يناير 2017 07:29 م
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استطاع فريق كالياري تحويل تأخره بهدف لفوز برباعية على ضيفه جنوى اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جيوفاني سيموني بهدف لجنوه في الدقيقة 28 ورد كالياري برباعية سجلها بوريلو في الدقيقتين 40 و60 وجواو بدرو جالفاو ودييجو فارياس في الدقيقتين 44 و65 من ضربة جزاء.

ورفع كالياري رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر فيما تجمد رصيد جنوه عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وفي لقاءات آخري حسم لااتسيو مباراته أمام اتلانتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما نفس الجولة ، فيما حقق نابولي الفوز على بسكارا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعادل فريقا سامبدوريا وامبولي سلبياً بدون اهداف.

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