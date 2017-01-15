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عسيري: التحالف يسعى لتحرير الموصل والرقة من "داعش"
المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري

عسيري: التحالف يسعى لتحرير الموصل والرقة من "داعش"

الأحد، 15 يناير 2017 07:24 م
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قال مستشار وزير الدفاع السعودي، والمتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن أحمد عسيري: “إن قوات التحالف تسعى إلى تحرير مدينتي الموصل والرقة من داعش”.

وأضاف أن التحالف نسق خططاً عسكرية مع القيادة المركزية الأميركية.

وقد اختتمت أعمال اجتماع تستضيفه المملكة العربية السعودية، في الرياض، للدول المشاركة في التحالف ضد داعش.

وعقد الاجتماع على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة، في أربع عشرة دولة مشاركة في التحالف.

وبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، وتعزيز جهود التحالف الدولي، لشل قدرات تنظيم داعش.

وشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة ضمن التحالف الدولي هي: الأردن، والإمارات، والولايات المتحدة، والبحرين، وتركيا، وتونس، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وماليزيا، والمغرب، ونيجيريا.

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