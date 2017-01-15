بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ترجمة أمر خادم الحرمين الشريفين برفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك على أرض الواقع، وحشد كل ما من شأنه من الخدمات والتسهيلات لهذه الأعداد الكبيرة وتوفير بيئة صحية خدمية والتهيئة اللازمة لذلك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بضرورة البدء في تنفيذ التوجيه، وعمل الخطط اللازمة والتجهيزات المناسبة في كافة أرجاء المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، وفقا لما نقلته “واس”.

وقال الشيخ السديس: “تلقينا ذلك بفرحة وسرور كبيرين في توسيع دائرة الفرصة لراغبي الحج من مختلف الدول الإسلامية بشكل تدريجي وصولاً للأعداد التي نتوقع الوصول لها بنحو ما يقارب 15 مليون معتمر سنوياً ابتداء من عام 2020م وسيتضاعف هذا العدد إلى نحو 30 مليون معتمر بحلول 2030م.

وأكد الشيخ السديس استعدادات الرئاسة في استقبال زيادة الحجيج هذا العام، مشيرا إلى استحداث إدارات خدمية جديدة تتواكب مع هذه الزيادة بمقدورها خدمتهم في أكمل وجه، منها وحدة لسان الحاج والمعتمر المنشأة حديثاً، حيث تعنى هذه الوحدة بخدمة قاصدي بيت الله الحرام وهي في الأصل وحدة مرتبطة إدارياً بإدارة الترجمة في المسجد الحرام وهي النواة الأولى التي انبثقت منها هذه الوحدة.

وبين الشيخ السديس أن الإدارة العامة للتطوير في صدد الانتهاء من عمل الهيكلة والمهام التفصيلية التي تمكن وحدة لسان الحاج والمعتمر من أداء مهامها على الوجه المطلوب، ورفع التوصيات النهائية في هذا الشأن على الوجه المطلوب.