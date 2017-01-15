أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الأحد، انخفاض عدد طلبات اللجوء في البلاد بنسبة فاقت النصف عام 2016، ولم يتجاوز السقف الذي أعلنته الحكومة أوائل العام الماضي، للحد من اللاجئين.

وتشكل النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.7 مليون نسمة المحطة الأخيرة قبل ألمانيا للكثير من المهاجرين الهاربين من الفقر والحرب في الشرق الأوسط وغيره مع بداية أزمة اللاجئين.

وبعد أن تلقت النمسا 90 ألف طلب لجوء في 2015، وضعت الحكومة في يناير 2016 سقفا لعدد طلبات اللجوء التي ستقبلها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية: “إن البلاد تلقت العام الماضي 42073 طلب لجوء معظمها من أفغان وسوريين وعراقيين، مؤكدا بذلك تقريرا نشرته وكالة الأنباء النمساوية. حسب ما نقلت رويترز”.

وأحصت الوزارة تلقيها 36030 طلبا للجوء في حين بلغ السقف 37500 طلب لاستبعادها طلبات في حالات معينة، من بينها طلبات ترى أن من الضروري دراستها في دول أوروبية أخرى.