مدرب توجو: "أول مرة أشوف مطبات صناعية في الملاعب"الأحد، 15 يناير 2017 07:16 م
وجه المدرب الفرنسي الكبير كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو لكرة القدم اليوم الأحد مجموعة من الانتقادات اللاذعة إلى المنظمين لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الجابون.
ويستهل المنتخب التوجولي مسيرته في البطولة غدا الإثنين بمواجهة صعبة للغاية مع نظيره الإيفواري حامل اللقب في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.
وشن لوروا، الذي يخوض فعاليات البطولة للمرة التاسعة في مسيرته التدريبية، انتقادا عنيفا ضد حالة استاد مدينة أوييم الذي يستضيف المباراة غدا والذي لا تزال فيه بعض الأجزاء تحت الإنشاء.
وسبق للفرنسي لوروا تدريب أكثر من منتخب إفريقي وفاز مع المنتخب الكاميروني بلقب البطولة عام 1988.
وقال لوروا، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم السبت قبل مباراة الغد: “إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها ما يشبه المطبات الاصطناعية داخل الملعب. هذا ليس لصالح اللعبة بالتأكيد. مباراة الغد ستكون المباراة الدولية الأولى على هذا الملعب”.
كما انتقد لوروا بشدة عددا من الأمور التنظيمية في الجابون والتي فوجئ بها فريقه قبل مشاركته في البطولة.
وأضاف لوروا: “لدى وصولنا إلى العاصمة ليبرفيل، أجبرنا على الانتظار لخمس ساعات في المطار قبل السفر إلى أوييم كما لم يحصل اللاعبون على أي وجبة غذائية خلال فترة الانتظار التي جاءت قبل ثلاثة أيام فقط من بداية مسيرة الفريق بالبطولة، ولم يكن هذا أمرا جيدا”.
وأضاف: “استأجرنا حافلة من أجل الوصول إلى هنا حيث نقيم في بيتام (التي تبعد 70 كيلومترا عن أوييم) “.
ورغم هذا، أشاد لوروا بالإقامة في بيتام مؤكدا أن الجميع يبذل قصارى جهده لتوفير سبل الراحة للفريق.
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