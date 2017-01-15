قيادي بـ"فتح": مؤتمر باريس في الاتجاه الصحيح..وروسيا تحاول أن تعيد للوحدة الفلسطينية قوتهاالأحد، 15 يناير 2017 07:10 م
قال عضو حركة فتح، ياسر أبو سيدو، إن القضية الفلسطينية التي أصبحت في نهايات قرن كامل من صراع الشعب العربي الفلسطيني، والصهيونية العالمية استطاعت من خلال المغالطات العديدة أن تجعل جزءا من العالم يدعمها، ولكن وجدنا العالم يصحو مرة أخرى ويساعد الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه.
ونوه أبو سيدو بأن الفلسطينيين لا يريدون سوى سلام عادل، يقوم على استعادة الحقوق وعدم الإتيان على حقوق الآخرين إن كان لهم حقوق كبشر، متهما إسرائيل بأنها كانت دائما سباقة بالعدوان ورفض كل مبادرات السلام الدولية. لكن إسرائيل لا تريد إلا سلاما مزيفا.
وأضاف: “إن مؤتمرا للسلام هو خطوة للعقل، ومؤتمر باريس في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد قول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إن قضية فلسطين هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وهذا ما قاله الشهيد ياسر عرفات في الأمم المتحدة”.
وعلق عضو حركة فتح، على نجاح المؤتمر في ظل تصريحات دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، قائلا: “أنه لم يأت رئيس أمريكي على مدار التاريخ يؤمن بالسلام العادل، كل الرؤساء السابقين أيدوا الحركة الصهيونية.
وأشار أبو سيدو إلى أنهم يكررون نفس النظريات والجُمل، بأن إسرائيل واحة الحرية ومن حقها أن تعيش وتبق، واصفا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، معتقدا بأنها مجرد فكرة انتخابية لدى ترامب، سوف يستغني عنها.
وقال أبو سيدو لبرنامج “ملفات ساخنة” الذي يذاع على راديو “سبوتنيك”، إن المشروع الصهيوني ما هو إلا مشروع استيطاني في الأساس، موضحا أن العالم بدأ يصحو مرة أخرى.
وعن لقاء الفصائل الفلسطينية تلبية للدعوة الروسية، للمشاركة في الحوار الوطني حول المصالحة الفلسطينية، أكد عضو حركة فتح على وقوف روسيا بجانب الشعب العربي والفلسطيني، منوها أن روسيا تحاول أن تصل بالوحدة الفلسطينية حتى تعود إلى قوتها. وأوضح أبو سيدو أن المشكلة تكمن في حركة “حماس” التي لا تملك قرارها بيدها، مشيرا إلى أن روسيا تحاول رأب الصدع بين فتح وحماس حتى يستعيد الفلسطينيون وحدتهم.
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