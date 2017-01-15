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الجيش الليبي يحقق انتصارات جديدة غربي بنغازي
الجيش الليبي ـ ليبيا

الجيش الليبي يحقق انتصارات جديدة غربي بنغازي

الأحد، 15 يناير 2017 07:08 م
متابعات

استأنف الجيش الليبي اليوم الأحد، عملياته العسكرية في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، والتي تعتبر آخر معاقل التنظيمات المتطرفة غربي المدينة.

وشن الجيش غارات جوية مكثفة على مواقع عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، ما أسفر عن تدمير العديد منها منذ بدء عملية عسكرية مكثفة، مساء السبت، على منطقة قنفوذة.

وسيطر الجيش على الطريق الفاصل بين منطقة “قنفودة” و “القوارشة” المحررة من قبضة الجماعات الإرهابية قبل شهر.

وأعلنت مصادر عسكرية لـ”سكاي نيوز عربية”، الأحد، عن انحسار المسلحين المتطرفين بمناطق ضيقة جنوب غرب قنفودة بعد سيطرته على حي “الفيلات الخمسة” الذي كان يتمركز به مسحلو وقناصة “القاعدة”.

وتوقعت المصادر ذاتها سقوط منطقة قنفودة، خلال فترة قصيرة، بعد انهيار دفاعات المجموعات الإرهابية، وتكثيف الجيش لعملياته.

وكانت طائرة حربية تابعة للجيش تحطمت غربي مدينة بنغازي، صباح الأحد، بعد استهدافها من قبل جماعات إرهابية، أثناء مشاركتها في قصف منطقة قنفودة.

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