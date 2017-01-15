بني سويف: لجنة لحصر الأبراج الجاري إنشاؤها وفحص تراخيصهاالأحد، 15 يناير 2017 07:03 م
وجه محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب بتشكيل لجنة من مسؤولي التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة لحصر كافة الأبراج الجاري إنشاؤها والإجراءات والموافقات والتراخيص التي صدرت لكل برج .
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اليوم (الأحد)، حيث تابع سير العمل بالإدارة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب الطلبات والتراخيص والأرشيف وغيرها، وذلك في إطار الاجراءات التي تنفذها المحافظة لتحسين منظومة العمل بالإدارات الهندسية ومواجهة مخالفات البناء في إطار القانون .
وتابع المحافظ على أرض الواقع تنفيذ بعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة التي شكلها سابقا لتقييم وتطوير أداء منظومة العمل بالإدارة الهندسية، بالإضافة إلى توجيهاته السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الأرشيف بالإدارة الهندسية من حيث التصنيف والتبويب لسهولة الحفظ والاسترجاع والاستعلام واختصار الوقت والجهد.
رافق المحافظ في جولته كل من ، رئيس المدينة المحاسب أحمد دسوقي ومدير مديرية التخطيط العمراني بالمحافظة المهندسة نهى خاطر، ومدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسين، ومدير عام التفتيش المالي والإداري عبده فتحي.
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