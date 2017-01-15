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علي معلول يقود نسور قرطاج أمام السنغال
منتخب تونس - المنتخب التونسي

علي معلول يقود نسور قرطاج أمام السنغال

الأحد، 15 يناير 2017 07:11 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني البولندي هنرى كاسبرزاك لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمباراة السنغال التى ستنطلق بعد قليل ضمن مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا كان 2017 المقامة في الجابون في الفترة الممتدة ما بين 14 يناير حتى 5 فبراير.

وفيما يلي تشكيلة نسور قرطاج في اللقاء :

حارس المرمي : أيمن البلبولي.

الدفاع : النقاز – عبد النور – بن يوسف – على معلول.

الوسط : ساسي – الأحمر –العزوني – السليتي – المساكني .

الهجوم : العكايشي.

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