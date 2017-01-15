قطر تتبرع بـ"12" مليون دولار لشراء وقود لمحطة الكهرباء في غزةالأحد، 15 يناير 2017 06:50 م
أعلنت قطر أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت “اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة”، في بيان لها حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”، الإخبارية: “إن رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، اتصل هاتفياً بالقائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وأبلغه بتعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدفع مبلغ 4 مليون دولار شهرياً ولمدة 3 شهور، لدعم قطاع الكهرباء بغزة”.
وأوضح أن التبرع جاء بهدف “التخفيف العاجل من معاناة أهالي القطاع″.
وذكر السفير العمادي بأن قرار الأمير، جاء بعد اللقاء الذي عقده في مكتبه بالدوحة مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والمتواجد حالياً في قطر.
وأشار العمادي إلى أن تحويل المبلغ سيتم “بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة”.
ويأتي الموقف القطري، بعد يوم من إعلان حركة “حماس″ أنها تلّقت موافقة من تركيا على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة.
ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.
وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة “حماس″، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن “استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة”.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.
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