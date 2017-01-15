أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن لا محادثات تجري الآن حول لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بيسكوف لوكالة “نوفوستي”: “حتى الآن لا توجد أي محادثات حول اللقاء”.

وكانت “صنداي تايمز”، نشرت أن الرئيس الأمريكي المنتخب وإدارته الانتقالية أخبروا مسؤولين بريطانيين، أن أول رحلة عمل إلى خارج الولايات المتحدة، ستكون إلى العاصمة الأيسلندية وسيجر خلالها لقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تمت دراستها في السفارة الروسية في لندن، الأمر الذي نفته السفارة واصفة إياه بـ “الهراء”.

ويذكر أن العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك، شهدت قبل 30 عاما، محادثات بين السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، والرئيس الأمريكي رونالد ريغين، ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة من الطرفين لإنهاء الحرب الباردة، حيث وضعت خلاله أسس تقليص التسليح الاستراتيجي.