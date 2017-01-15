نيابة السويس تقرر حبس إثنين من أعضاء "داعش" 15 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس حبس إثنين من المنتمين لتنظيم “داعش” الإرهابي 15 يوما لإتهامهم بمحاولة السفر إلي سوريا للإنضمام إلي التنظيم هناك والقتال في صفوفه .

وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس إن المتهمين هم كل من أحمد البصيلي وغريب طغيان وهما من العناصر الإرهابية، مؤكدا أن تحريات جهاز الأمن الوطني أكدت انضمام الشخصين إلي تنظيم داعش وأنهم كانوا يستعدون للسفر لسوريا.

كان جهاز الأمن الوطني بالسويس قد ألقى القبض علي المتهمين قبل مغادرتهما السويس والسفر إلى تركيا ثم إلي سوريا للإنضمام إلي صفوف التنظيم الإرهابي.