حقق فريق إيه اس روما فوزاً صعباً على نظيره أودينيزي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة العشرين بالدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الذئاب للنقطة 44 في المركز الثاني، ويبعد عن المتصدر يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر من جدول المسابقة.

شهد اللقاء غياب اللاعب المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما عاد الأسطورة توتي للمشاركة في المباريات مع الدقيقة 63 حيث دخل بديلاً للشعراوي ليكمل النجم الإيطالي 25 عاماً من الظهور في الكالتشيو.