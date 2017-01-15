 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 06:55 مساءً
روابط سريعة
روما يهزم أودينيزي في غياب صلاح ويواصل الزحف خلف يوفنتوس
C2OaEQJWEAAD02h

روما يهزم أودينيزي في غياب صلاح ويواصل الزحف خلف يوفنتوس

الأحد، 15 يناير 2017 06:45 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق إيه اس روما فوزاً صعباً على نظيره أودينيزي  بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة العشرين بالدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب البلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الذئاب للنقطة 44 في المركز الثاني، ويبعد عن المتصدر يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة 25 في المركز الحادي عشر من جدول المسابقة.

شهد اللقاء غياب اللاعب المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما عاد الأسطورة توتي للمشاركة في المباريات مع الدقيقة 63 حيث دخل بديلاً للشعراوي ليكمل النجم الإيطالي 25 عاماً من الظهور في الكالتشيو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3