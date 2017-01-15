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الأحد 15 يناير 2017 06:50 مساءً
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المتحدث العسكري السابق رئيسا لقنوات "العاصمة"
العميد محمد سمير المتحدث العسكري‎

المتحدث العسكري السابق رئيسا لقنوات "العاصمة"

الأحد، 15 يناير 2017 07:19 م

أكد بيان صادر عن شركة «شيري ميديا» إن الشركة تسلمت رسمياً إدارة شبكة قنوات العاصمة، الأحد.

وتسلم إدارة القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي نائب رئيس مجلس إدارة «شيري ميديا»، العميد  محمد سمير، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، مؤكداً سعي الإدارة الجديدة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعى المجتمعى تجاه مختلف القضايا.

ولفت أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة».

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