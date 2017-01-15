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الأحد 15 يناير 2017 08:30 مساءً
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ألمانيا تكتسح تشيلي بفارق كبيرفي كرة العالم لليد
المانيا لكرة اليد

ألمانيا تكتسح تشيلي بفارق كبيرفي كرة العالم لليد

الأحد، 15 يناير 2017 08:41 م
محيط - ايمان عبد الحميد

استعرض المنتخب الألماني لكرة اليد قوته واكتسح منتخب تشيلي بنتيجة 35 / 14 اليوم الأحد في الجولة الثانية في الدور الأول من مباريات المجموعة الثالثة  لبطولة العالم في دورتها الخامسة والعشرين والمقامة حاليا في فرنسا.

انطلق المنتخب الألماني الفائز بلقب أوروبا بقوة ليحقق الانتصار التالي على التوالي ويهزم منتخب تشيلي هزيمة صعبة في المباراة، بدأ المنتخب الألماني مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب المجري بفارق بسيط بنتيجة 27/23 لكن استطاع أن يكتسح منتخب تشيلي فب مدينة روان الفرنسية.

حصل اللاعبان  أندرياس  فولف و ويانيك كولباشير على لقب هدافين المباراة حيث سجل كل منهما  8 أهداف كما انتهى الشوط الأول للمباراة بيتقدم ألماني 17/6

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