أدى عدد من تلاميذ الشهادة الابتدائية وطلاب الجامعات ، اليوم الأحد ، امتحانات النصف الأول من العام الدراسي بمختلف المحافظات ، وتفقد المحافظون ورؤساء الجامعات عددا من اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات.

ففي الشرقية ، تفقد المحافظ اللواء خالد سعيد اليوم لجان امتحانات النصف الأول من العام الدراسي للشهادة الابتدائية للاطمئنان على سير الامتحانات ..مؤكدا عدم وجود شكوى من صعوبة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من التلاميذ وأولياء أمورهم.

وصرحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فريدة مجاهد ، أنه أدى اليوم 128 ألفا و370 تلميذا وتلميذة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية أمام 1310 لجان موزعة على جميع الإدارات التعليمية .

وفي الغربية ، قام المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ بجولة تفقدية لمجموعة من المدارس بمدينة طنطا لمتابعة سير امتحانات الشهادة الابتدائية ..ووجه ووكيل وزارة التربية والتعليم بمراعاة قواعد المراقبة والتصحيح والتنبيه على الملاحظين بتوفير أقصى سبل الراحة والهدوء داخل اللجان .

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشناوي عايد ، بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية الذين يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول 83 ألفا 436 موزعين على 645 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

وفي المنيا ، قال رئيس الجامعة الدكتور جمال أبو المجد خلال تفقده سير الامتحانات بكليات الصيدلة والتربية الفنية إنه تم ضبط 40 حالة غش خلال الأسبوع الأول بمختلف الكليات بينها 30 حالة طبق عليها عقوبة إلغاء المادة والباقي طبقت عليهم عقوبة الإنذار.

وفي القليوبية ، قام نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام أبوالعينين بجولة بكلية الحقوق لتفقد سير الامتحانات باللجان والكنترول وأثنى خلال الزيارة على النظام وحسن سير العملية ..مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين الامتحانات والالتزام الكامل بالضوابط التي تم وضعها من قبل مجلس الجامعة لضمان سلامة الامتحانات ومنع الغش.