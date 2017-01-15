قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن المحافظة تحتاج 20 مليون جنيه كحد أقصي لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء الحالي، مضيفًا أن ظاهرة السيول أصبحت تشكل خطرًا حقيقًا علي محافظات الصعيد ومنهم محافظة سوهاج.

وأكد عبد المنعم خلال مداخة تليفونية له لبرنامج “نبض الوطن” علي قناة الحدث اليوم، أن المحافظة تؤسس لمدينة عالمية للأثات علي غرار الموجوة في دمياط، علي مساحة 70 فدان في ظل وجود 5 الأف عامل في الأثاث بالمحافظة، وسيتم عمل مدينة لوجستيه في غرب طهطا ومدينة سكنية بالكامل.

وأضاف عبد المنعم، أنه سيتم إنشاء مدرسة فنيه لتخريج فنيين للعمل في صناعة الأثاث وفق متطلبات سوق العمل الخارجي، ولمنافسة المنتجات العالمية، مؤكدًا إلى أننا نعمل وفق خدد مدروسة تصب في صالح المواطن في المحافظة.