أوباما يكشف أسباب سعادة عائلته بالرحيل عن البيت الأبيضالأحد، 15 يناير 2017 07:04 م
أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، إن عائلته ستكون سعيدة بالرحيل عن البيت الأبيض، بسبب الفقاعات والقيود التى تفرضها السلطات الأمنية عليهم.
وأضاف أوباما، بحسب مقتطفات نشرها موقع قناة CBS News، من مقابلة سوف تبثها القناة كاملة فجر الإثنين بتوقيت القاهرة، أن زوجته ميشيل، لم تكن تحب قط “المراقبة” التى صاحبتها كونها السيدة الأولى،على الرغم من تفوقها فى العمل.
ولفت أوباما في المقابلة التى أجراها مع المذيع الأمريكى المعروف، ستيف كروفت، فى برنامج 60 دقيقة، أن زوجته لم تحب على الإطلاق أن تكون تحت الأضواء، وأستدرك : “لكن أعتقد أننا علينا الإقرار أننا لدينا الكثير من الذكريات هنا.. كما تعلمون كيف أن بناتنا كبروا هنا، والكثير من أفضل أصدقائنا تعرفنا عليهم هنا، فهناك لحظات مهمة من الصعب تكرارها”.
وأشار إلى أن بناته مستعدات للرحيل، لافتا إلى أنهم يشعرن بالسعادة بسبب تخفيف الضغط عليهن من أجل الظهور والتعامل بأسلوب معين كونهن بنات الرئيس، حيث يشعرن أنه حان الوقت للانطلاق من أجل الاستمتاع بحياتهم في مرحلتهم العمرية الحالية.
وقال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، إن زوجته طالما قالت لأصدقائهم إن بارك هو بالضبط ذلك النوع من الرجال التى أرادت أن يكون رئيسا للولايات المتحدة. وأعرب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته عن رضاه التام عن أداءه خلال الفترة التى قضاها فى البيت الأبيض.
ولم يتبق لأوباما سوى أيام معدودة داخل البيت الأبيض، حيث سيسلم السلطة رسميا إلى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، فى حفل تنصيب يقام فى 20 يناير الجارى.
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