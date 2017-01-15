السنغال وطموحات في أمم أفريقيا تأخرت 15 عاماالأحد، 15 يناير 2017 08:42 م
يستعد المنتخب السنغالي لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في دولة الجابون الشهر الجاري وينضم المنتخب للمجموعة (ب) مع الفرق الثلاثة: الجزائر تونس، زيمبابوي ليتأهل أول وثاني المجموعة لدور الـ 8.
تعد هذه المشاركة الـ 12 للمنتخب كما تعتبر أفضل نتيجة للمنتخب كونه وصيف لعام 2002 كما أنه حل بالمركز الرابع 3 مرات عام 1965، 1990 و2006 م واستضاف البطولة عام 1992 م.
يتدرب السنغال على يد المدرب السنغالي أليو سيسيه منذ عام 2015 وكان قد عمل كمساعد لمنتخب السنغال تحت 23 ثم مدرب لهم لينتقل مؤخرا لمنتخب السنغال، كما كان سيسيه لاعب كرة قدم سنغالي دولي.
تضم قائمة لاعبي السنغال 23 لاعبا أهمهم:
الحراس:
أبدولاي ديالو: حارس مرمى سنغالي يلعب حاليا في نادي تشايكور ريزه سبور التركي كما كان يلعب لصالح نوادي فرنسية.
خديم نداي: حارس مرمى سنغالي يلعب حاليا في نادي حوريا بغينيا.
ساليو سيسه: مدافع نغالي يلعب حاليا في نادي فالينسيان الفرنسي.
خاليدو كوليبالي: مدافع سنغالي يلعب حاليا في نادي نابولي الإيطالي.
شيخو كوياتيه: لاعب خط وسط سنغالي يلعب حاليا في نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.
ادريسا غاي: لاعب خط وسط سنغالي يلعب حاليا مع نادي إيفرتون الإنجليزي.
مامي بيرام ضيوف: مهاجم سنغالي يلعب حاليا في نادي ستوك سيتي الإنجليزي.
موسى كوناتي: مهاجم سنغالي يلعب حاليا في نادي سيون السويسري.
ساديو ماني: مهاجم وسط سنغالي يلعب حاليا في نادي ليفربول الإنجليزي.
كما ينضم لقائمة اللاعبين:
الحارس باب سايدو نداي
المدافعين: شيخ مبينغي، كارا مبودجي، لامين غاساما، زراغو توري
لاعبي خط الوسط: الشيخ ندوي، محمد ديامي، بابي اليون ندياي، بابا كولي ديوب، هنري سايفت
والمهاجمين: فامارا دييدهيو، اسماعليا سار، موسى سو، كيا بالدي دياو
تلعب السنغال على ملعب فرانسفيل بالجابون ضمن مجموعتها، وستبدأ مبارياتها غدا الأحد 15 يناير الحالي مع تونس في تمام الساعة 9.
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