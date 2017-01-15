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عزاء الفنانة كريمة مختار بمسجد الشرطة
كريمة مختار

عزاء الفنانة كريمة مختار بمسجد الشرطة

الأحد، 15 يناير 2017 06:07 م
خاص - محيط

يقام بمسجد الشرطة بصلاح سالم غدا الاثنين عزاء الفنانة كريمة مختار ، وكانت الفنانة القديرة قد وافتها المنية الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما.

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