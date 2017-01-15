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أزهري معلقا على قضية "هدير": ولدها "ابن حرام"
الجنين

أزهري معلقا على قضية "هدير": ولدها "ابن حرام"

الأحد، 15 يناير 2017 06:06 م
كتب - عبد الرحمن دياب

سأل متصل عن حكم الدين في قضية هدير مكاوي، الشهيرة بـ“single mother”.

وأجاب الشيخ محمد توفيق، العالم الأزهري، في برنامجه “فتاوي” المذاع على شاشة الحياة، مساء الأحد، قائلًا: “بدايةً كان لا يجب التشهير بقصتها على الشكل الذي رأيناه”، موضحا أن “رأي الدين، فليس هناك زواج لأنه زنا، والولد الذي جاء من سفاح أي (ابن حرام)، ويجب أن يعترف ابيه به، بأي طريقة ما”.

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