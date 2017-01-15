قام محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم الأحد بوضع حجر الأساس لمستشفى الشيخ عطا جاد التخصصي للطوارىء وأمراض الكلى بكورنيش النيل الجديد.

ويقام المستشفى على مساحة 1200 متر مربع ويصل تكاليفه المبدئية إلى 30 مليون جنيه، بتبرع من جمعية الشيخ عطا جاد الخيرية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان اليوم الأحد والذي يأتى بالتزامن مع ذكرى إنشاء السد العالي عام 1960، حيث انطلقت الاحتفالات بإيقاد شعلة الاحتفال من أمام رمز الصداقة بالسد العالي بحضور المحافظ ورئيس جمعية بناة السد العالي صبري عشماوي والقنصل العام لجمهورية السودان بالمحافظة السفير عبد العظيم الشيخ، إلى جانب محافظي أسوان السابقين اللواء مصطفى السيد واللواء إسماعيل عطية الله.

في السياق شهد المحافظ ومرافقوه وقيادات وأهالي أسوان أمام مبنى ديوان عام المحافظة عروضا فنية تضمنت عرضا لعربات الزهور من الهيئات والشركات، وعروضا لقوات الأمن والحماية المدينة والمرور، بجانب عروض للشباب والرياضة والتربية والتعليم، وفرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان، فيما اختتمت الفاعليات بعقد المؤتمر العام بقاعة عروس النيل وتضمن استعراض المحافظ للإنجازات التي تحققت العام 2016.

وقال المحافظ” إن المحافظة تواجه العديد من التحديات لاستكمال مسيرة التنمية أبرزها البطالة والفقر وتدهور الخدمات بسبب انحسار الحركة السياحية وندرة الاستثمارات وضعف الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم البدء في وضع الحلول الجذرية لها وتم عرضها على رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وجودة الخدمات بجميع مدن وقرى المحافظة”.

وأضاف” إنه فور عرض تلك المشكلات أعطى رئيس الوزراء توجيهاته لوزارة الإسكان بسرعة إنهاء أعمال التنسيق العام والترفيق لمشروعات الإسكان الاجتماعى والأوقاف، كما تم عقد العديد من الاجتماعات بمقر الرئاسة ومجلس الوزراء، بجانب زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية من أجل تفقد وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات والزيارات كان لها العديد من النتائج في مختلف المجالات، خاصة مع دعم صندوق “تحيا مصر” لمشروعات المحافظة بتخصيص مبلغ 272 مليون جنيه”.