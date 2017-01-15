دنيا سمير غانم لوالدها في عيد ميلاده: "انت أجمل حاجة في حياتي"

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، والدها الفنان الكبير سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاده، حيث يحتفل نجم الكوميديا بعيد ميلاده الـ80 اليوم.

وكتبت دنيا، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “كل سنة وإنت طيب يا أجمل حاجة في حياتي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يارب”.