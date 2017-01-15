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الأحد 15 يناير 2017 05:05 مساءً
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دنيا سمير غانم لوالدها في عيد ميلاده: "انت أجمل حاجة في حياتي"
دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم لوالدها في عيد ميلاده: "انت أجمل حاجة في حياتي"

الأحد، 15 يناير 2017 05:50 م

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، والدها الفنان الكبير سمير غانم، بمناسبة عيد ميلاده، حيث يحتفل نجم الكوميديا بعيد ميلاده الـ80 اليوم.

وكتبت دنيا، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “كل سنة وإنت طيب يا أجمل حاجة في حياتي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة يارب”.

دنيا سمير غانم

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