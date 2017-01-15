 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 05:07 مساءً
روابط سريعة
نواب الجنوب الليبي يحملون المجموعات الإرهابية ما يتعرض له الجنوب
مجلس النواب الليبي- البرلمان الليبي-طبرق

نواب الجنوب الليبي يحملون المجموعات الإرهابية ما يتعرض له الجنوب

الأحد، 15 يناير 2017 05:51 م
محيط

أبدي أعضاء الجنوب في مجلس النواب استيائهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام كامل في المحروقات وغازي الطهي، محملين المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لمليشيات “القوة الثالثة” المسؤولية كاملة حيال ذلك.

وقال النواب في بيان لهم اليوم الأحد  – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “نتابع في مجلس النواب بكثير من الاستياء والازدراء ما يتعرض له الجنوب من حصار خانق يضيق به سكان المنطقة في عيشهم الكريم وأمنهم”.

وأضاف النواب أن إقدام المجموعة المسلحة تحت قيادات القوة الثالثة على قطع إمدادات الغاز والمحروقات على المدنيين يمثل انتهاكا للقوانين الليبية، ويرتقي لمستوي جرائم ضد الإنسانية.

وتابع نواب الجنوب في بيانهم، نحمل كل الجهات الداعمة لتلك المجموعات مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وندعوهم إلى التوقف فورا عن ارتكاب هذه الأعمال والسماح باستمرار تدفق تلك الخدمات”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3