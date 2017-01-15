أبدي أعضاء الجنوب في مجلس النواب استيائهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام كامل في المحروقات وغازي الطهي، محملين المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لمليشيات “القوة الثالثة” المسؤولية كاملة حيال ذلك.

وقال النواب في بيان لهم اليوم الأحد – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “نتابع في مجلس النواب بكثير من الاستياء والازدراء ما يتعرض له الجنوب من حصار خانق يضيق به سكان المنطقة في عيشهم الكريم وأمنهم”.

وأضاف النواب أن إقدام المجموعة المسلحة تحت قيادات القوة الثالثة على قطع إمدادات الغاز والمحروقات على المدنيين يمثل انتهاكا للقوانين الليبية، ويرتقي لمستوي جرائم ضد الإنسانية.

وتابع نواب الجنوب في بيانهم، نحمل كل الجهات الداعمة لتلك المجموعات مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وندعوهم إلى التوقف فورا عن ارتكاب هذه الأعمال والسماح باستمرار تدفق تلك الخدمات”.