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الأحد 15 يناير 2017 05:05 مساءً
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"الغرف التجارية" تبدأ فعاليات ملتقي الأعمال المصري البيلاروسي غدا
احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية

"الغرف التجارية" تبدأ فعاليات ملتقي الأعمال المصري البيلاروسي غدا

الأحد، 15 يناير 2017 05:50 م
خاص - محيط

ينظم اتحاد الغرف التجارية، غدا الاثنين ملتقى الأعمال المصرى البيلاروسي والمعرض المصاحب له وذلك فى إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والبدء الفعلي فى الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال.

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