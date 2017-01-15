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الأحد 15 يناير 2017 05:05 مساءً
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طعن مصري بالأردن على يد صديقه
سكينة قاتله

طعن مصري بالأردن على يد صديقه

الأحد، 15 يناير 2017 06:05 م

 
أقدم مصري مقيم بالأردن اليوم الأحد، على طعن ابن بلده إثر مشاجرة بينهما في منطقة أبو سيدو بلواء الغور الشمالي.

وبحسب موقع “أخبار الأردن” نقلا عن مصدر طبي في مستشفى أبو عبيدة الحكومي، “وصل إلى المستشفى مواطن مصري تعرض للطعن في مناطق مختلفة في جسمه، وتم تحويله إلى مستشفى الأميرة بسمة لخطورة حالته، وتطلبه متابعة حثيثة”.

وباشرت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقاتها في الحادثة، للوقوف على ملابساتها.

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