أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم (الأحد) لقاءه الثالث في بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا بالتعادل (22-22) مع منتخب أيسلندا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم تونس (13-11) على أيسلندا ، إلا أن المنتخب الأيسلندي عوض فارق الأهداف وتقدم قبل أن يحقق المنتخب التونسي التعادل في الدقائق الأخيرة.

وهذا هو التعادل الأول لتونس في البطولة، وبهذا التعادل يكون المنتخب التونسي قد حقق أول نقطة له في سباق التأهل نحو الدور الثاني.