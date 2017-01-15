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إعلامي: 2017 الأفضل للجنيه
تعويم الجنيه

إعلامي: 2017 الأفضل للجنيه

الأحد، 15 يناير 2017 05:52 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الإعلامي أيسر الحامدي، إن التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري تشير إلى أن مصر تسير علي الطريق الصحيح فيما يخص بالإصلاح الاقتصادي، مضيفًا إلى أن تلك المؤسسات تنتظر لمصر خطأ واحد.

وأكد الحامدي مقدم برنامج “حواديت بلدنا علي قناة الحدث اليوم، أن المؤسسات الدولية أظهرت توقعات لأرتفاع النمو وإنخفاض الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى زيادة معدلات جذب الاستثمار لمصر خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وهذا يؤكد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأضاف، أن مجلة الإسكونمست العالمية والتي هاجمت مصر أكثر من مرة بسبب الأزمات التي تمر بها، وضعت الجنيه المصري ضمن أقوي20 عملة بالعالم، وهو مايؤكد أن القادم أفضل رغم الارتفاع المستمر فيأسعار السلع.

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