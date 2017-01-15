يخشى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، من تأثير درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في الجابون، على أداء لاعبي المنتخب خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية 2017، وأولها لقاء مالي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة القارية، بمواجهة مالي بعد غد الثلاثاء على ستاد بورت جنتيل في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة الأفريقية، ثم سيواجه أوغندا يوم 21 يناير الجاري، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة غانا يوم 25 من الشهر الحالي.

وتتجاوز درجة الحرارة في مدينة بورت جنتيل في الوقت الحالي 30 درجة، بالإضافة إلى الرطوبة العالية التي تتمتع بها المدينة التي تقع على المحيط الأطلنطي.

وخاض لاعبو منتخب مصر مرانا أمس السبت في أجواء حارة على الملعب الفرعي لستاد بورت جنتيل، واضطر كوبر إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة ليتناول اللاعبون المياه والعصائر، ويخشى هيكتور من أن تؤثر الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة في مدينة بورت جنتيل على مردود لاعبي المنتخب في المباريات المقبلة، وأولها أمام مالي بعد غد الثلاثاء، خاصة وأن اللاعبين قادمون من أجواء باردة في مصر.