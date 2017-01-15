ثمن المهندس محمد فرج عامر النائب البرلماني رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تقرير “الإيكونوميست” الذي صنف مصر ضمن أفضل 12 وجهة للاستثمار فى العالم .

وقال عامر فى تصريح اليوم (الأحد) ان هذا التحول الكبير فى نظرة احدى كبريات الصحف الاقتصادية على مستوى العالم يعكس مدى قدرة مصر على السير في الطريق الاقتصادى الصحيح . مشددا على قدرة الدولة على مواجهة المشكلات والمعوقات الاقتصادية

وأضاف ان ذلك التقرير يمثل أهمية كبرى فى تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر خلال الفترة القادمة . مطالبا الحكومة باستغلال مثل هذه التقارير الإيجابية فى الترويج للاوضاع الاقتصادية فى مصر والاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا بدعم وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر.

وقال المهندس محمد فرج عامر ان هذا التقرير لم يكن يصدر بهذه الصورة الإيجابية عن الاقتصاد المصرى الا بعد مجموعة القرارات المهمة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى من اجل نسف الروتين والبيروقراطية العقيمة التى كانت تواجه رجال الاعمال والاستثمار من المصريين والعرب والأجانب عند إقامة مشروعاتهم الاستثمارية فى مصر.

وأوضح أن الاستثمار سيكون واعدا داخل مصر وفى مختلف المجالات بعد المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر فى مجال مشروعات البنية الاساسية والتحتية من مشروعات طرق وكبارى وانفاق وموانئ ، اضافة الى المشروعات القومية فى محور قناة السويس .

وقال “عامر” ان مصر لن تكون لديها القدرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى ومواجهة جميع المشكلات والتحديات الاقتصادية التى تواجهها ، الا من خلال إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية القومية الكبرى وفى مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والتعدينية والبترولية وغيرها .

وأكد أن نجاح مصر فى تحقيق ذلك الأمر سيعمل على توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات والقضاء على العجز فى الموازنة العامة للدولة وتقديم رعاية اجتماعية حقيقية للمواطنين خاصة فى مجالى التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الاخرى.