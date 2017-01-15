أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام 490 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية التوريد، حتى الآن، من خلال المصانع الستة التى بدأ العمل بها ومن المتوقع استلام 10 ملايين طن قصب حتى نهاية الموسم، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن، والاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد بزيادة 220 جنيها فى الطن عن العام الماضى.

ودعا وزير التموين خلال رئاسته حاليا اجتماع اللجنة العليا للسكر، بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة، لضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.

