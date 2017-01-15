> يمنى الشريدي: يجب على الجميع العمل من أجل هذا الوطن

تحت رعاية كل من وزارة التعاون الدولي، ووزارة الطيران المدني، ووزارة الآثار، ووزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وهيئة الثقافة المصرية، وفي إطارالتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة تكاتف جميع الجهات لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، يقام المؤتمر السنوي الثالث لجمعية سيدات أعمال مصر فى الفترة من 18 الى 23 فبراير القادم تحت عنوان “سيدات شركاء النجاح” استثمار فرص التشبيك بين سيدات الاعمال لنمو الاعمال، وذلك بمشاركة أكثر من 150 سيدة أعمال من مصر والخليج وشمال إفريقيا وأوروبا و جنوب افريقيا و الولايات المتحدة الامريكية .

و صرحت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية ” سيدات أعمال مصر 21 “، على أن مصر تمر بتحديات كثيرة حالياً ويتوجب على الجميع سواء رجالاً أو نساء العمل وبكامل طاقتهم، مضيفةً أنه يجب التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية للمرأة للاستفادة منها عن طريق القيام بالمشاركة في المشروعات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة يمنى أن المرأة تستطيع مساندة الاقتصاد الوطني في إطار الإستراتيجية القومية التي وضعتها وزارة الصناعة لتنمية الصادرات والعمل على إيجاد بدائل الاستيراد لتقليل الفجوة بينها.

و أوضحت الدكتورة يمنى أهمية المؤتمر الذي تقيمه الجمعية كل عام حيث يحضره مجموعة كبيرة من الوزراء وسيدات الأعمال والمسؤولين و وسائل الاعلام من العديد من الدول حيث يتبادلون الخبرات والأفكار الخاصة العمل في شتى المجالات، هذا إلى جانب المشاركة في برنامج زيارات للمعالم السياحية فى القاهرة و اسوان لدعم السياحة في مصر , اضافت الشريدى ان المؤتمر هذا العام يضم نخبة من المتحدثين فى قضايا التمكين الاقتصادى للمراة و مجالات التمويل و التسويق و مهارات التفاوض و التعاقد و التجارة الاليكترونية و تعظيم الثروة البشرية و الطاقة المتجددة منهم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة إيناس مكاوى رئيسة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية ، بسنت حلمى المدير التنفيذى لمؤسسة جلوبال بروجيكت.

بارتنرشيب بالمانيا ، ادم سادلر رئيس برنامج سييد التابع لبرنامج وكالة المعونة الامريكية و اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﯾﻢ اﻟﺴﻌﺪى ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ لإعادة الإعمار والتنمية، كورين هين مؤسسة ورئيسة جمعية يونيتد سكسيس ، و نهاد شلباية مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر ، و خبيرة التسويق الدكتورة نور الزينى مدير عام الاتصال المؤسسى بنك قناة السويس .

واختتمت الشريدى ان المؤتمر السنوي الثالث لجمعية سيدات أعمال مصر 21 يقام برعاية العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة أكسون موبيل، والمفوضية الأوربية، والوكالة الأمريكية للتنمية والتعاون الدولي USAID، ومصر للطيران، وشركة ثنك كومز Think Commz و العديد من الشركاء المهتمين بدعم قضايا التمكين الاقتصادى للمراة.

و الجدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21، جمعية أهلية تم انشائها عام 1999 و تهدف إلى رفع مساهمة المرأة فى التنمية الإقتصادية وذلك من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبني البرامج ذات الفائدة الممتدة، و تسعى الجمعية في نشاطها إلى تحقيق التنمية والتطور المتواصل للمرأة فى مجالات عملها المختلفة.