أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أرمنت الوبورات، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباح غد الاثنين وحتى الساعة 4 عصراً، وذلك للعمل على خط 300 مم.

ذكرت ذلك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بيان لها .