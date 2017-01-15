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الأحد 15 يناير 2017 05:15 مساءً
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انقطاع مياه الشرب عن إحدى المناطق بالأقصر
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

انقطاع مياه الشرب عن إحدى المناطق بالأقصر

الأحد، 15 يناير 2017 05:24 م
محيط: متابعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أرمنت الوبورات، وذلك ابتداء من الساعة 11 صباح غد الاثنين وحتى الساعة 4 عصراً، وذلك للعمل على خط 300 مم.

ذكرت ذلك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في بيان لها .

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