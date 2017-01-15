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الأحد 15 يناير 2017 05:11 مساءً
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بث مباشر.. الجزائر تواجه زيمبابوي في أمم أفريقيا
ملعب فرانسفيل - امم افريقيا - الجابون

بث مباشر.. الجزائر تواجه زيمبابوي في أمم أفريقيا

الأحد، 15 يناير 2017 05:41 م
متابعات

يلتقي بعد قليل منتخبي الجزائر وزيمبابوي في مباراتهم الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا والمقامة بالجابون بنسختها الحادية والثلاثين والتي تستمر حتى 5 فبراير بملعب فرانسفيل.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في البطولة ,

وكان مدرب منتخب محاربو الصحراء جورج ليكنز قد أعلن تشكيلة الفريق الأساسية  :

مبولحي ، ماندي ، غلام ، بلختير ، بنسبياني ، بن طالب ، براهيمي ، غديوره ، محرز ، سليماني ، سوداني.

كما أعلن مدرب زيمبابوي عن تشكيلة فريقه الأساسية:
مكوروفا، نهامينسو، فيري، زفيركوي، مورويا، بهاسيرا، موشيكوي، ماهاتشي، كاتساند، موسونا، بيليات.

احماء - الجزائر

احماء - الجزائر

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