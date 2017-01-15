يلتقي بعد قليل منتخبي الجزائر وزيمبابوي في مباراتهم الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا والمقامة بالجابون بنسختها الحادية والثلاثين والتي تستمر حتى 5 فبراير بملعب فرانسفيل.

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في البطولة ,

وكان مدرب منتخب محاربو الصحراء جورج ليكنز قد أعلن تشكيلة الفريق الأساسية :

مبولحي ، ماندي ، غلام ، بلختير ، بنسبياني ، بن طالب ، براهيمي ، غديوره ، محرز ، سليماني ، سوداني.

كما أعلن مدرب زيمبابوي عن تشكيلة فريقه الأساسية:

مكوروفا، نهامينسو، فيري، زفيركوي، مورويا، بهاسيرا، موشيكوي، ماهاتشي، كاتساند، موسونا، بيليات.



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