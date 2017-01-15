قال علي العريض رئيس الوزراء التونسي السابق القيادي بحركة النهضة اليوم الأحد إن بلاده تسير في المسار الصحيح وتتجاوز الصعوبات التي تعترضها على الأصعدة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف العريض - في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لحركة النهضة في صفاقس - “إنه على الرغم من أن المشهد الحزبي والسياسي لم ينضج بالقدر الكافي الذي يطمئن الجميع على مستقبل تونس إلا أنه سجل نجاحات يشهد لها العالم كحرية التعبير والتعددية والتشريعات المتطورة والمؤسسات الدستورية”.

واعتبر أن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد مشروعة في جزء منها لأن المواطنين في هذه المناطق المهمشة لا يرون تغييرا في أوضاعهم بالشكل الذي يطمحون إليه غير أن هذه الاحتجاجات تحمل في جزء آخر منها التحريض وتحميل البلاد ما لا تتحمله.