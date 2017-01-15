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الأحد 15 يناير 2017 05:07 مساءً
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الإدارية العليا تصدر حكمها في طعن "اتفاقية تيران وصنافير" غدا
تيران وصنافير

الإدارية العليا تصدر حكمها في طعن "اتفاقية تيران وصنافير" غدا

الأحد، 15 يناير 2017 05:19 م
خاص - محيط

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية تيران وصنافير”.

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