قال المُنتج الفني محمد العدل، إنه فوجئ بهجوم من أزهريين على فيلم “مولانا”، مضيفا: “لم أكن أتصور أن يغضب شخص أزهري من الفيلم، ولكن هناك البعض يكره محمد العدل أو إبراهيم عيسى، فأخذوا قرار بناء على مواقفهم منا”.

وأضاف “العدل” في حوار مع برنامج “بصراحة”، عبر إذاعة “نجوم إف إم”، أن الفيلم يتعرض لحرب وهجوم سواء بالسرقة أو غيره، محذرًا من انتشار فيرس “مولانا” وعند الضغط عليه “جهازك هيضرب”.

وأشار “العدل” إلى أنه تم إغلاق 150 موقعا “سرقوا الفيلم”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفيلم لم تتأثر إيراداته بالسطو والسرقة، وأوضح أن الفيلم “أكبر دعاية إيجابية للأزهر والأزهريين من أي شيء ثاني”.

وطالب “العدل” الأزهريين الغاضبين من الفيلم بالرد عليه بـ”فيلم”، مضيفا: “إحنا في 2017 الفكر يواجه بفكر، الفيلم يُرد عليه بفيلم، والمنع مبقاش ينفع”.