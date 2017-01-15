انتظم ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، والذي أقيم اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتغيب ميدو جابر عن المران أمس بإذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري؛ لارتباطه بامتحانات منتصف العام.

بينما واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، تغيبه عن مران فريقه الجماعي لليوم الثانى على التوالى بعد حصوله على إذن لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتجنيد.

وفي نفس السياق، قام حسام البدري المدير الفني للفريق، بتصعيد حارس من قطاع الناشئين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 10 فبراير المقبل، في لقاء السوبر المصري بالإمارات.