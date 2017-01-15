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الأحد 15 يناير 2017 05:15 مساءً
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ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي الجماعي..والشناوي يواصل الغياب
ميدو جابر

ميدو جابر ينتظم في مران الأهلي الجماعي..والشناوي يواصل الغياب

الأحد، 15 يناير 2017 05:33 م
محيط - أحمد عبد الخالق

انتظم ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، والذي أقيم اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وتغيب ميدو جابر عن المران أمس بإذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري؛ لارتباطه بامتحانات منتصف العام.
بينما واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، تغيبه عن مران فريقه الجماعي لليوم الثانى على التوالى بعد حصوله على إذن لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتجنيد.
وفي نفس السياق، قام حسام البدري المدير الفني للفريق، بتصعيد حارس من قطاع الناشئين.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 10 فبراير المقبل، في لقاء السوبر المصري بالإمارات.

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