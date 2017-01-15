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الأحد 15 يناير 2017 05:07 مساءً
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النمنم يتوجه غدا إلى الصين لحضور فعاليات العام الثقافي المصري
حلمى النمنم

النمنم يتوجه غدا إلى الصين لحضور فعاليات العام الثقافي المصري

الأحد، 15 يناير 2017 05:13 م
خاص - محيط

يتوجه حلمي النمنم وزير الثقافة، غدا الاثنين إلى الصين لحضور ختام فعاليات العام الثقافي المصري الصيني، المقرر إقامته فى بكين بحضور عدد كبير من قيادات الدولتين ويقام علي مسرح أوبرا جوانجزو الذي يتسع لأكثر من ٢٠٠٠ مشاهد يوم 19 ينايرالجاري.

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