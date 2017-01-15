وقعت شركة “ريدكون للتطوير العقاري” إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة ريدكون، والمتخصصة فى أعمال التطوير العقارى، عقد بيع جزء من مشروع “بلو كابيتال” الإداري المملوك لها بالقاهرة الجديدة بقيمة 150 مليون جنيه وبنسبة 50% لصالح شركة “ABB”السويسرية الرائدة مجال تكنولوجيا الطاقة والتحكم الآلى.

ويعد مشروع مبنى “بلو كابيتال” بالقاهرة الجديدة أحد أبرز مشروعات الشركة المتوافقة مع الإعتبارات البيئية والطاقة النظيفة، حيث يقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 17 ألف متر مربع، ويتضمن 7 طوابق علوية وطابقين تحت الأرض مخصصين للخدمات وأماكن إنتظار السيارات، ومن المتوقع ان اجمالى القيمة السوقية للمبنى ستكون 350 مليون جم عند الانتهاء من المبنى.

وتعليقا على ذلك، أعرب السيد أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لمجموعة شركات ريدكون عن سعادته بتوقيع عقد بيع 50% من مشروع ” بلو كابيتال ” لصالح أحد أبرز الشركات السويسرية العاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة والتحكم الآلي والتي تعمل في 100 دولة حول العالم، موضحا أن دخول مثل تلك الشركات للسوق المصرية سيساهم في جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا الطاقة والتحكم الآلى السنوات المقبلة .

وأوضح السيد أمل أن عقد البيع مع شركة ABBالسويسرية تضمن 8.300 متر من مشروع “بلو كابيتال” والذي يقع في واحدة من أكثر المناطق تميزا في قلب القاهرة الجديدة حيث يطل على طريق الـ 90 الشمالى، وينقسم المبنى إلى برجين رئيسيين وروعى فى تصميمه تلبية احتياجات العملاء، لتوفير بيئة عمل ممتعة وصحية للعملاء، حيث يضمن وصول ضوء النهار الطبيعى إلى المكاتب.

وأشار إلى حصول شركته على شهادة “قيادة تصميمات الطاقة والبيئة” من المجلس الأمريكى للأبنية الخصراء والذى يعد أعلى مستوى لتقييم المبانى الخضراء على مستوى العالم، لتشغيل مبنييها L140 وL84 الإداريين بنظام الطاقة الخضراء، موضحا أن شركته تنفذ 3 مبان إدارية تجارية على مسطحات تصل إلى 70 ألف متر مربع، بمنطقة القاهرة الجديدة بتكلفة حوالي مليار جنيه.

جدير بالذكر أن شركة ريدكون للتطوير العقاري قد انتهت من اجراءات تسجيل مبني Green Edge للحصول علي شهادة الـ Gold LEED من منظمة الـ USGBC والذي سوف ينعكس علي زيادة قيمة المبني وتخفيض قيمة التشغيل، ويهدف نظام الـ Gold LEED الي تصنيف المبني طبقا لمدي القدرة علي التوفير في الطاقة وتصميم مبني صديق للبيئة، ويتم تحديد درجة الحصول علي الشهادة طبقا للتصميم والبناء واستدامة المبني والأداء الجيد للمرافق كما تضيف الشهادة من العمر الافتراضي للمبني

كما أن شركة ريدكون للتطوير العقاري قامت ببيع مبني Green Edge لصالح بنك عوده بدون تشطيب داخلي ليكون المقر الرئيسي الجديد للبنك، وتم ابرام العقد في شهر مايو الماضي بقيمة 550 مليون جم وهو مبني يتكون من 3 بدرومات و7 طوابق بمساحة بنائية اجمالية 35,000 م2 وهو المبني الوحيد علي شارع التسعين الجنوبي الذي يتمتع بخصائص الـ LEED من حيث جودة الهواء وترشيد استهلاك مياه الشرب والكهرباء وزيادة معدلات انتاج العاملين وتخفيض الأثار علي البيئة أثناء الانشاء والتشغيل.