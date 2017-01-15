وجه المنتج الفني محمد العدل، انتقادات لمجلس النواب، وقال إن أعضاء المجلس يُريدون التطابق مع السلطة التنفيذية”، مضيفا: “مجلس النواب هيصطف وراء إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضاف “العدل” في حوار مع برنامج “بصراحة” على إذاعة “نجوم إف إم”، إنه كان يتمنى أن يعبر أول برلمان بعد الدستور الجديد عن المواطنين، بقوله: “كانت أمنيتي في أول برلمان بعد الدستور يبقى ناس مُعبره عن دوائرها وجماهير منطقتها، وهذا غير موجود”.

وأوضح “العدل” أن أعضاء مجلس النواب يثيروا قضايا جدلية كي يقول كل شخص “أنا موجود، ومش هو ده اللي إحنا محتاجينه”، مضيفا: “وهاتلي قناة استضافت نائب بيتناقش في موضوع جاد”.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “ستكون شبه استفتاء”، مضيفا: “وهندخل في السكة دي التي لم أكن أتمنى أن نصل لها”، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطة التشريعية تتمنى أن تتطابق مع السلطة التنفيذية، وستنحاز في الانتخابات الرئاسية للسلطة التنفيذية أيضا، وسيصطف النواب وراء انتخاب الرئيس السيسي مرة أخرى.