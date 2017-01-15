أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي - في كلمة ألقتها خلال اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس الأعمال المصري - الأردني، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين - حرص الحكومة المصرية على تفعيل كافة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الأردني، كما أكدت حرص البلدين على تطوير وتعديل الاتفاقيات بما يخدم مصالح البلدين مع مراعاة المتغيرات التي شهدها البلدين في الفترة الماضية، مشيرة إلي أن الهدف الرئيسي تحقيق عائد إيجابي للبلدين.

وأوضحت أن الحكومة حريصة على التعاون في مجالات البنية الأساسية والموانئ والطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات الكهرباء، موهة بأن هناك مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة، فضلا عن العمل على التفعيل المستمر لدور مجلس الأعمال المصري - الأردني.

ومن جانبه، وصف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الأردني علي عيسى العلاقات بين مصر والأردن بـ”الدافئة”، سواء على مستوى الشعوب أو القيادة السياسية، معربا عن أمله في أن تنعكس تلك العلاقات في المستقبل القريب على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الأعمال المصري والأردني لبحث مجالات التعاون المشتركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانب، كرم السيد حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وزيرة التعاون الدولي تقديرا لجهودها التنموية في زيادة التعاون بين مصر والأردن.