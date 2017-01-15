بالصور .. عش الأجواء البوليسية في متحف شارلوك هولمزالأحد، 15 يناير 2017 05:35 م
هو المتحف الأكثر شعبية خاصة في لندن، عاصمة المملكة المتحدة, شرلوك هولمز (Sherlock Holmes) شخصية خيالية لمحقق من أواخر القرن التاسع عشر، واشتهرت الشخصية بمهارتها الشديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضايا، وقد يكون هو أشهر محقق خيالي في العالم، والمتحف يقع قرب ريجنت بارك, وافتتح عام 1990 من قبل الرابطة الدولية لشرلوك هولمز, وهو منظمة غير ربحية.
ليس هناك شخص حقيقي يحمل اسم شارلوك هولمز بل هو شخصية خيالية لم تخرج عن إطار الروايات البوليسية . فهذا المحقق السري الذي قرأنا قصصه هو شخصية من خيال د. آرثار كونان دويل كاتب الرواية هو صاحب البيت الذي تحول الى متحف لكن المتحف سمي باسم شارلوك هولمز الأشهر بالطبع.
تم بناء المنزل في العام 1815 م حيث عاش فيه د.آرثر وبعد أن غادر هذا المنزل إلى آخر كانت مدبرة المنزل تقوم بتأجير الغرف .
حتى العام 1936 م حيث قررت الحكومة أن تجعل منه متحفا يحمل إسم “شارلوك هولمز” .
تم ترتيب المنزل وديكوراته الداخلية لتتشابه وتتطابق مع وصف د. آرثر للمنزل في رواياته.
عاش شرلوك هولمز والطبيب جون واطسون في شارع بيكر 221B بين عام (1881- 1904م) كمستأجرين لدى السيدة هدسون في منزلها وفقا لما كتبه السير آرثر كونان دويل .
في سلسلة بي بي سي ، جاء شيرلوك ، ونجوم بنديكت كومبرباتش ومارتن فريمان في دور التفسيرات الحديثة والكلاسيكية لشخصيات كونان دويل ، شيرلوك هولمز والدكتور جون واتسون . وفي حل الألغاز التي تواجه العديد من الجرائم كما تأخذ مغامراتهم لهم إلى الماضي مع العديد من الأماكن السياحية في لندن .
النزاع الترقيمي
كان عنوان المتحف 221B هو موضوع نزاع مطول بين المتحف والمبنى القريب من الدير الوطني . منذ عام 1930 ، كان البريد الملكي يقوم بتسليم البريد الموجهة إلى شيرلوك هولمز للبنك الدير الوطني ، بينما كان يعملها السكرتير الخاص للتعامل مع مثل هذه المراسلات . ذهب المتحف من خلال عدة نداءات لهذا النوع من البريد ليتم تسليمها إليه ، على أساس أنه كان الأنسب للمنظمة في الرد على البريد ، بدلا من البنك الذي كان يقرض المال للخروج على مصلحة العمل الرئيسي . على الرغم من أن هذه المبادرات كانت كلها فاشلة ، إلا ان الأمر قد حسم القضية في عام 2002 عندما شغر دير الوطنية لمقره بعد سبعين سنة ، وتم تسليم البريد حاليا إلى المتحف .
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