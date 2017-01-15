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الأحد 15 يناير 2017 05:10 مساءً
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شاهد.. ملابسها الضيقة والقصيرة وراء إقالتها من العمل عدة مرات!
ملابس مثيرة

شاهد.. ملابسها الضيقة والقصيرة وراء إقالتها من العمل عدة مرات!

الأحد، 15 يناير 2017 05:34 م
كتب - منوعات

أكدت الفتاة ديبرالي لورينسانا “33 عاما” من نيويورك أنه تم إقالتها من عملها بسبب جاذبيتها وجمالها الفائق.

وتقدمت لورينسانا إلى “ستي بنك” وتوظفت عام 2008، قام رئيسها بالتحرش اللفظي تجاهها بسبب ملابسها المغربية، حيث أعلنت ديبرالي أنها كانت ترتدي ملابس لائقة للعمل، ولكن إدارة البنك أشارت إلى أن ملابسها الضيقة والتنانير القصيرة تغري الموظفين الذكور وتلهيهم عن العمل، فمنعوها من ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس الضيقة التي تظهر مفاتنها، بالرغم من ارتداء الموظفات الأخريات لنفس الملابس.



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