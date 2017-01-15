قامت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية اليوم بنطاق حي المقطم والخليفة حيث شملت الجولة المرور على منطقة الهضبة الوسطى ومطلع المقطم والهضبة العليا ومساكن الزلزال ومساكن أطلس ومساكن الجيزة.

وفي مجال النظافة، أشادت عبدالرحمن بالجهد الملحوظ من قبل رئيس فرع هيئة النظافة في بعض المناطق، وشددت على ضرورة الاستمرار والمتابعة ورفع المستجدات أولا بأول.

وفي مجال الإشغالات، أصدرت عبدالرحمن تعليماتها بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الشرطة وشرطة المرافق بالحي لرفع جميع الإشغالات المتزايدة بالحي..مشيدة بالجهد المبذول من قبل رئيس الحي والأجهزة المعاونة في مجال التصدي للبناء المخالف والعشوائي بنطاق الحي.

وفي حي الخليفة، قامت نائب محافظ القاهرة بالمرور على ميدان السيدة عائشة وشارع صلاح الدين الشرقي والغربي ومنطقة الصليبة وميدان الرفاعي والسلطان حسن ومنطقة البيباني وصولا بحي السيدة زينب، مشددة على ضرورة تواجد فرد من الحي يعاونه فرد من المرور وقسم الشرطة وذلك لتنظيم حركة الميكروباصات العشوائية بميدان السيدة عائشة وضرورة وضع حل جذري لمشاكل الصرف الصحي الدائمة والمتزايدة .