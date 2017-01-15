أجرى وزير الخارجية سامح شكري محادثات مطولة مع وزراء خارجية الجزائر والمغرب وقبرص رمطان لعمامرة وصلاح الدين مزوار وأيراتو كوزاكو ماركولي، على هامش انعقاد مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، تناول خلالها دعم العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، المسارات المطروحة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما التقى وزير الخارجية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف حيث تبادلا وجهات النظر حول الجهود الإقليمية والدولية لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى مائدة المفاوضات، بالإضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وبحث شكري مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان عددا من الموضوعات من بينها برامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة الجديدة بين الجانبين، فضلا عن قضية الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت إليه فرنسا بدأت أعماله صباح اليوم بالعاصمة باريس بمشاركة نحو 70 دولة و منظمة من بينها مصر والجامعة العربية.