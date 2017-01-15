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مشروع الصحافة" يوسع إمبراطورية فيس بوك
فيسبوك

مشروع الصحافة" يوسع إمبراطورية فيس بوك

الأحد، 15 يناير 2017 04:10 م

أطلقت شركة فيس بوك ما سمته “مشروع الصحافة”، بهدف تعزيز علاقتها بصناع الأخبار، يأتي ذلك في أعقاب الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي، بوصفها موزعا للأخبار.

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