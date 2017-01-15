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الإمام الأكبر يعزي أسرة "طالب الدقهلية" المتوفَّي بحادث سير
شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب

الإمام الأكبر يعزي أسرة "طالب الدقهلية" المتوفَّي بحادث سير

الأحد، 15 يناير 2017 04:06 م
وكالات

في لفتة إنسانية طيبة.. أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتصالا هاتفيا بأسرة الطالب يوسف السيد محمد عبدالخالق الذي تُوفي نتيجة حادث أليم وقع على الطريق الرئيسي المجاور لمعهد بلقاس الابتدائي الأزهرى حيث تحدث فضيلته مع أفراد الأسرة وقدم لهم العزاء.

ووافق فضيلة الإمام الأكبر على صرف مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض لأسرة الطالب المتوفى وصرف مبلغ 500 جنيه كمساعدة شهرية للأسرة اعتبارا من شهر فبراير 2017 .

كما توجه وفد أزهري مكون من الشيخ السيد محمود سراج رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، والشيخ محمد العبد مدير عام الحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر، ولفيف من المدرسين، وبعض من مجلس الآباء - لمنزل الطالب المتوفَّى وقدموا لأسرته واجب العزاء في مصاب الأزهر، ونقلوا لهم تعازي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

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